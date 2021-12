Às vésperas do Natal, site dos Correios fica fora do ar

Plataforma começou a apresentar instabilidade por volta das 01h44 da madrugada; empresa ainda não se manifestou sobre a falha

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Relatos dão conta de que a falha no site dos Correios foi geral



O site dos Correios se encontra fora do ar nesta quinta-feira, 23, a um dia da véspera de natal. A instabilidade foi relatada por usuários nas redes sociais. Segundo o site Downdetector, que monitora problemas nas redes sociais do mundo inteiro, as reclamações começaram por volta das 01h44 da madrugada, com pico às 8h39 desta quinta. A maioria dos relatos da conta de que a falha foi geral, ou seja, os usuários não conseguem acessar o endereço do site para fazer rastreio das encomendas. Ao entrar no aplicativo, a mensagem “503 Service Unavailable. No server is available to handle this request” é exibida.

O LAPS$US, mesmo grupo de hackers que invadiu os sites do Ministério da Saúde e tirou do ar a plataforma Conecte-SUS em 10 de dezembro, assumiu a autoria do ataque aos Correios desta quinta-feira. “Anunciamos um ataque cibernético contra o CORREIOS.com.br. Os serviços estão atualmente offline. Mais informações em breve”, diz mensagem enviada ao canal de Telegram do grupo. A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria dos Correios, mas não teve resposta até o momento.