Asfalto cede e cratera é aberta em rua no bairro da Mooca, em São Paulo; veja vídeo

Buraco foi aberto entre as ruas Canuto Saraiva e Visconde Cairú; uma tubulação de água passa no local do incidente

Reprodução/Facebook/Thallythiago Vieira Asfalto desabou com parte da faixa de pedestres na esquina das ruas Canuto Saraiva e Visconde Cairú



Uma cratera se abriu na manhã desta terça-feira, 8, entre as ruas Canuto Saraiva e Visconde Cairú no bairro da Mooca, Zona Leste de São Paulo. O asfalto desabou com parte da faixa de pedestres, ocasionando o buraco. Uma tubulação de água passa por baixo do local onde a cratera foi aberta. Vídeos e imagens divulgadas nas redes sociais indicam o rompimento. Marcos Monteiro, secretário municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, afirmou à equipe da Jovem Pan que a intervenção no local é de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). Questionada, a empresa ainda não se manifestou sobre um possível vazamento, mas informou que uma equipe foi enviada ao local e está apurando os danos. Segundo a Comgás, a rede de gás não foi impactada. Relatos de moradores da região dão conta de que a área já foi isolada por agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), que estão orientando o tráfego de motoristas e pedestres na região. A SP Trans (São Paulo Transporte), companhia que realiza a gestão dos ônibus metropolitanos na capital paulista, informou através das suas redes sociais que a circulação dos ônibus no local está afetada e desvios possibilitam a passagem dos coletivos.

Confira o vídeo: