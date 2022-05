Assalto à mão armada dentro de vagão causa tumulto no metrô de SP

Passageira foi abordada na estação Pedro II da linha 3-Vermelha; suspeito conseguiu fugir

Governo de SP Mulher foi assaltada na linha 3-Vermelha do metrô



Uma passageira foi vítima de um assalto à mão armada nesta quarta-feira, 11, dentro do vagão do metrô na linha 3-Vermelha, em São Paulo. Vídeos publicados nas redes sociais mostram passageiros correndo e um tumulto na estação Pedro II. Em outra gravação, uma mulher aparece desmaiada e sendo socorrida perto das catracas. Em nota, o metrô confirmou que a passageira foi abordada em um trem que estava alinhado na Pedro II, sentido Sé, por volta das 8h55. De acordo com a companhia, o suspeito correu pela passarela de emergência da estação e saltou para a rua alguns metros depois. Os trens da linha Vermelha circularam com velocidade reduzida e fizeram maior tempo de parada entre 8h57 e 9h05. A vítima foi encaminhada para a Delegacia de Polícia do Metropolitano (Delpom). A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para mais informações e aguarda retorno. Veja os vídeos abaixo:

Vídeo mostra passageiros correndo em desespero ao presenciar assalto a mão armada na estação Pedro II do Metrô @L3Vermelha uma mulher chegou a desmaiar. Segundo o perfil Diário do Trilhos o Metrô não confirmou que o assaltante estava armado e conseguiu fugir. Vídeo: Victor pic.twitter.com/ePjHTmUUy1 — São Paulo Sobre Trilhos 🚈 (@SPSobreTrilhos) May 11, 2022