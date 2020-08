Assassinatos aumentam 16,6% em São Paulo no mês de julho, diz Secretaria de Segurança

Dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) divulgados nesta terça-feira, 25, apontaram que o número de assassinatos voltou a subir no estado, sendo registrado um caso a cada três horas em julho. O levantamento também aponta alta no número de boletins de ocorrência de estupro. Já as estatísticas de latrocínio, o roubo seguido de morte, e crimes patrimoniais sofreram queda. Segundo a SSP, foram registrados 217 casos de homicídios dolosos, quando há intenção de matar, em julho. O índice representa alta de 16,6% comparado ao mesmo mês do ano passado, quando o Estado havia notificado 186 ocorrências. Já no acumulado do ano, São Paulo soma 1.677 registros até o momento – ou 6,1% a mais do que os 1.580 assassinatos que haviam sido contabilizados no mesmo período de 2019.

Na comparação mês a mês, esta foi a quarta ocasião em que o indicador de assassinatos subiu em 2020. Os homicídios já haviam crescido em março (23,8%), abril (3,5%) e maio (5,6%), de acordo com os dados da secretaria. A última queda foi registrada em janeiro, no início do ano, de 2,6%. Em fevereiro e em junho, o indicador sofreu variações negativas de 0,9% e 0,5%, respectivamente, o que indica estabilidade. Na capital paulista, o índice ficou estável em julho e totalizou 54 registro – um a mais do que no ano passado. O acumulado do ano, no entanto, indica aumento de 2,6% das ocorrências. Foram 391 assassinatos informados, ao todo, em 2020, ante 381 entre janeiro e julho de 2019.