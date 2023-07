Assessores do governo estavam em avião que desapareceu no Paraná

Além dos dois servidores, apenas o piloto da aeronave ocupava a aeronave; equipes de busca seguem atuando na região

Divulgação/BPMOA

O governo do Paraná confirmou que dois assessores da gestão estadual estavam no avião que desapareceu nesta segunda-feira, 4. A aeronave deixou Umuarama na manhã de segunda-feira, 3, e tinha como destino Paranaguá, mas não chegou ao local. Em nota, o governo do Estado confirmou que os dois servidores estavam dentro da aeronave e que está realizando buscas com apoio de helicópteros e de forças militares. No comunicado, o governo diz ainda que um avião especializado em buscas foi enviado pelo Cindacta direto de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para a área de buscas. O governo também deixou à disposição helicópteros da Casa Militar, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e do Corpo de Bombeiros para as buscas durante esta terça-feira, 4. Um trabalho por terra na Serra do Mar também foi iniciado, mas ainda não foram encontrados vestígios da aeronave. A aeronave é um avião bimotor e a informação é de que, além dos dois assessores, apenas o piloto estava no avião.