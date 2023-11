Assinantes JP Premium agora têm acesso a vídeos exclusivos com análises diárias do time de comentaristas da TV

Para assistir aos conteúdos, basta se tornar assinante do portal da Jovem Pan; veja como

Reprodução/Jovem Pan No topo da home do portal da Jovem Pan, está a nova seção, a Live JP Premium, com vídeos exclusivos de análises para os assinantes premium do portal



O portal de notícias da Jovem Pan inicia nova fase com a implementação de planos de assinatura para acesso a conteúdos exclusivos. Além de reportagens diárias e análises político-econômicas, os assinantes JP Premium terão acessos a vídeos, podcasts e informações em primeira mão sobre os bastidores da política nacional e dos esportes. O site é acessado mensalmente por quase 10 milhões de usuários, e a nova fase do portal, com o paywall, está em linha com os planos do grupo de comunicação de maior investimento no jornalismo e em conteúdos digitais e no fortalecimento do ecossistema multiplaforma da Jovem Pan.

A novidade deste mês para os assinantes é a área LIVE JP Premium, que trará diariamente vídeos com comentários do time de especialistas da TV Jovem Pan News sobre os bastidores da política, as análises econômicas sobre os temas mais polêmicos e notícias do mundo da bola. Esses vídeos só o assinante JP Premium tem acesso. São produzidos com exclusividade para o site da Jovem Pan. Para assistir aos vídeos, basta acessar a home do portal e clicar na seção LIVE JP Premium ou AQUI, onde você será direcionado para a página completa com todos os vídeos já produzidos pelos comentaristas.

Fique por dentro de tudo o que é importante no noticiário nacional e internacional e assine o JP Premium. Basta clicar AQUI.

Além de ter acesso aos vídeos e notícias exclusivas, os assinantes JP Premium poderão interagir de forma mais efetiva no portal, participando do debate sobre os temas do dia, analisando os assuntos explorados e deixando comentários nas reportagens ou nas colunas de opinião.

Confira abaixo os planos disponíveis para assinar e ter acesso ilimitado ao conteúdo do portal da Jovem Pan:

Plano mensal: R$ 19,90 por mês

R$ 19,90 por mês Plano trimestral: R$ 17,90 por mês (desconto de 10%)

R$ 17,90 por mês (desconto de 10%) Plano anual: R$ 14,90 por mês (desconto de 25%)

Assine agora e se torne um usuário JP Premium. Clique AQUI.