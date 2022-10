Associação de emissoras de rádio e TV divulga nota de repúdio contra ‘cerceamento de conteúdos jornalísticos’

Organização ‘considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação’

RICARDO LISBOA/ESTADÃO CONTEÚDO Antenas de televisão na Avenida Paulista, em São Paulo



A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert) divulgou nesta quarta-feira, 19, uma nota de repúdio na qual “considera preocupante a escalada de decisões judiciais que interferem na programação das emissoras, com o cerceamento da livre circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões”. “As restrições estabelecidas pela legislação eleitoral não podem servir de instrumento para a relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, princípios de nossa democracia e do Estado de Direito. Ao renovar sua confiança na Justiça Eleitoral, a Abert ressalta que a liberdade de imprensa é uma garantia para o exercício do jornalismo profissional e do direito do cidadão de ser informado”, diz o comunicado. A Abert é uma organização fundada em 1962, que representa mais de 3.000 emissoras privadas de rádio e televisão no país, e tem por missão a defesa da liberdade de expressão em todas as suas formas.