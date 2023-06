Até quando vai o calor fora de época no Brasil? Veja previsão do tempo para os próximos dias

País não deve ter nenhuma massa de ar frio de grande impacto até o dia 10 de julho; inverno começa com temperaturas acima do normal para a época no Sul e no Sudeste

CRIS FAGA/FOX PRESS PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO



Mesmo com o começo do inverno, o fim do mês de junho de 2023 está sendo marcado por temperaturas acima do normal no Sul e em áreas do Sudeste. O calor fora de época não está sendo causado pelo El Niño. Cidades do Sul e Sudeste estão registrando falta de ar frio, sol forte e ventos quentes vindos do Norte que elevaram as temperaturas nos últimos dias. Segundo o Climatempo, a previsão é de que até o dia 10 de julho o Brasil não sinta nenhuma onda de frio forte, semelhante a que atingiu o país em meados de junho. O calor permanecerá dentro da média para a época no Norte e Nordeste, mas o Sul e Sudeste serão atingidos por temperaturas acima do normal. Uma frente fria que está avançando pela costa deve diminuir as temperaturas de algumas regiões, mas não deverá causar grandes efeitos. Na quarta-feira, 28, a temperatura cairá no Rio Grande do Sul, e poderá gear na quinta e na sexta-feira em regiões próximas à fronteira com o Uruguai. A temperatura também deve cair a partir de quinta-feira em Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e algumas áreas de São Paulo e Minas Gerais. Por fim, o Espírito Santo verá uma queda nas temperaturas no fim de semana. No entanto, o frio registrado ficará longe das temperaturas vistas em maio e esperadas para a época. Entre os dias 5 e 10 de julho, uma massa de ar frio polar chega ao extremo sul, mas só deve atuar com força no Rio Grande do Sul. A expectativa de uma massa polar forte ficou para a segunda quinzena de julho.