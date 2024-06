Atlas da Violência aponta concentração de homicídios em poucas cidades no Brasil

Menos de 3% das cidades registram metade das mortes no país, com destaque para regiões do interior da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo

Banco de imagens/Pexels Bahia possui sete das dez cidades mais violentas do país, com taxas de homicídio muito acima da média nacional



Menos de 3% das cidades concentram metade dos 46,4 mil homicídios registrados no Brasil em 2022, de acordo com o Atlas da Violência, divulgado pelo Ipea em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Apenas 166 municípios brasileiros são responsáveis por metade dos assassinatos no país naquele ano, com destaque para cidades do interior da Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. O relatório aponta que houve uma ligeira dispersão dos homicídios em 2022, com um aumento no número de municípios com pelo menos um homicídio estimado. Desde 2017, metade dos homicídios ocorre em uma pequena porcentagem de municípios, indicando uma tendência de desconcentração do crime nos últimos anos. Com o avanço das organizações criminosas, regiões como Nordeste, Centro-Oeste e Norte entraram no radar do narcotráfico, impulsionando crimes ambientais e oferecendo riscos a populações locais. O desafio continua sendo focar medidas de governo nos municípios que concentram os homicídios, visando uma redução efetiva da violência letal. A Bahia, por exemplo, possui sete das dez cidades mais violentas do país, com taxas de homicídio muito acima da média nacional

