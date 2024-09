Atletas do futebol americano que morreram em acidente de ônibus serão velados neste domingo

Lucas Padilha e Daniel Antônio dos Santos terão suas cerimônias no Couto Pereira, em Curitiba; velório de Lucas de Castro Rodrigues Barros será no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia

Divulgação/PRF Ônibus do Coritiba Crocodiles, que se encaminhava ao Rio de Janeiro, tombou na Rodovia Presidente Dutra neste sábado (21)



Os três atletas que morreram em um acidente de ônibus no sábado (21) serão velados na noite deste domingo (22) no estádio Couto Pereira, do Coritiba. Eles jogavam pelo Coritiba Crocodiles e estavam na Rodovia Presidente Dutra, no Rio de Janeiro, quando houve o tombamento do veículo. O time de futebol americano enfrentaria o Flamengo Imperadores. Lucas Padilha, de 38 anos, e Daniel Antônio dos Santos, 44, terão suas cerimônias no Couto Pereira, na capital paranaense, a partir das 20h. O velório de Lucas de Castro Rodrigues Barros, de 20 anos, será realizada no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 21h.

O clube divulgou as informações nas redes sociais. “A dor do luto não tem uma hora para acabar, mas é possível confortar o coração com as boas lembranças que ficaram”, escreveu. Segundo a CCR, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu em um dos trechos mais sinuosos da Dutra e interditou a faixa da direita do trecho, gerando 8 km de congestionamento no sábado (21).

Além das três mortes, ao menos outros oito passageiros ficaram feridos, cinco deles moderadamente e três tiveram ferimentos leves. Eles foram encaminhados ao Hospital Geral de Nova Iguaçu e ao Hospital São João Batista para tratamento. “É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe a caminho do Rio de Janeiro”, escreveu o perfil oficial do Coritiba Crocodiles no Instagram, especificando mais sobre o ocorrido.

“No ônibus, foram confirmadas três mortes. Estamos acompanhando de perto a situação e dando o suporte necessário às pessoas feridas e suas famílias”, informou o clube. Tanto a Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) quanto o Flamengo Imperadores também se manifestaram a respeito do acidente.

A entidade pediu respeito e cuidado com quaisquer informações divulgadas durante a investigação do fato. Já o clube carioca decretou luto oficial de três dias em homenagem aos companheiros de esporte.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira