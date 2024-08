Atrasos na Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo podem adiar entrega para 2028

Governo paulista está em negociações com a concessionária Linha Uni para acelerar o andamento dos trabalhos

As obras da Linha 6-Laranja do Metrô de São Paulo enfrentam um atraso significativo, que já ultrapassa mil dias. O governador Tarcísio de Freitas estabeleceu como meta a entrega da linha até outubro de 2027, mas complicações geológicas inesperadas podem adiar a conclusão para 2028. O governo paulista está em negociações com a concessionária Linha Uni para acelerar o andamento dos trabalhos, que já foram impactados por um pedido de adição de R$ 230 milhões devido a despesas não previstas. Com um total de 15 estações, a Linha 6 ligará a Brasilândia ao centro da capital, abrangendo uma extensão de 15,3 quilômetros. Os problemas geotécnicos que surgiram durante a execução da obra não foram considerados nos estudos iniciais, o que contribuiu para o atraso.

André Isper Rodrigues Barnabé, secretário-executivo da Secretaria de Parcerias em Investimentos, mencionou que há espaço para negociar o cronograma e tentar cumprir o prazo estabelecido. A expectativa é que a nova linha transporte cerca de 633 mil passageiros diariamente, reduzindo o tempo de viagem de ônibus de 90 minutos para apenas 23 minutos. Este projeto é considerado o maior empreendimento de infraestrutura público-privada em andamento na América Latina. Até o momento, seis das 15 estações já têm mais de 50% das obras concluídas, com um avanço médio de 46%. Além disso, a concessionária responsável pela obra informou que mais de 8,2 quilômetros de túneis já foram construídos.

