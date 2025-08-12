Aumento da criminalidade afeta turistas no Rio de Janeiro

Com mais de quatro mil ocorrência registradas em 2024, um número que supera os 3.400 casos do ano anterior; recentemente, a Polícia Civil iniciou investigações sobre um caso de “boa noite, Vender ela” que envolveu dois turistas britânicos

O aumento da criminalidade direcionado a turistas no Rio de Janeiro tem gerado preocupações, com mais de quatro mil ocorrência registradas em 2024, um número que supera os 3.400 casos do ano anterior. A maioria dos delitos está relacionada ao furto de celulares, especialmente em áreas de praia, onde os visitantes costumam se concentrar. Em 2024, o estado do Rio recebeu 1,26 milhão de turistas, e até agosto de 2025, esse número já ultrapassou 1,32 milhão. Diante desse cenário, é preciso cuidado redobrado com suas bebidas e fiquem atentos ao comportamento das pessoas ao seu redor, especialmente em festas e eventos sociais

Recentemente, a Polícia Civil iniciou investigações sobre um caso de “boa noite, Vender ela” que envolveu dois turistas britânicos. Eles foram dopados após conhecerem as suspeitas em uma roda de samba na Lapa, resultando em um prejuízo de R$ 116 mil devido ao furto de seus celulares. As suspeitas identificadas são: Amanda Couto Decola, Mayara Ketlyn Américo da Silva e Raiane Campo de Oliveira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA