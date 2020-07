Automobilismo pode retomar atividades em regiões na Fase Amarela do Plano SP

Informação foi dada nesta sexta-feira (17) pelo governador João Doria

MAURICIO ALMEIDA/AM PRESS & IMAGES/ESTADÃO CONTEÚDO João Doria ressaltou a importância do cumprimento "fiel e rigoroso" dos termos de segurança e restrição



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (17) que as atividades de automobilismo e motociclismo pode retomar atividades nas regiões de Fase Amarela. O governador João Doria ressaltou a importância do cumprimento “fiel e rigoroso” dos termos de segurança e restrição de público — que inclui a testagem de pilotos e profissionais, o uso de máscaras, medição de temperaturas e protocolos.

Também nessa sexta, o governador João Doria confirmou que, na reclassificação extraordinária dessa semana, a região de Piracicaba regrediu da Fase 2 – Laranja do Plano São Paulo para a Fase 1 – Vermelha — a mais restrita. A medida foi tomada levando em conta a taxa de ocupação das UTIs, que hoje está em 84,6% na região — além do aumento de número de internados e de óbitos.

O Estado de São Paulo tem nesta sexta 407.415 casos confirmados da Covid-19 e 19.377 óbitos. A taxa de ocupação de UTI no Estado está em 67,2% e em 65,7% na Grande São Paulo. Entre os internados, confirmados e suspeitos, 5.883 estão em UTI e 8.862 estão em enfermaria.

Retomada das aulas

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, esclareceu que os protocolos que preveem a retomada das aulas no dia 8 de setembro estão mantidos até o momento. Ele lembrou um estudo amplamente divulgado durante a semana que previa 17 mil mortes de alunos com a reabertura das escolas e citou que os dados consideram os números atuais — e não os de setembro — e todo o território nacional, não apenas o Estado de São Paulo.

“Se essa fosse a condição de hoje, as escolas não voltariam”, disse. Entre os requisitos para que a retomada aconteça em setembro está a redução do número de casos da Covid-19 e que todo o Estado esteja na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo por pelo menos 28 dias.

Nova classificação

Fase 1 – Vermelha: Campinas, Franca, Ribeirão Preto, Piracicaba e Araçatuba.

Fase 2 – Laranja: Barretos, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Taubaté, São João da Boa Vista e Sub-região Norte RMSP.

Fase 3 – Amarela: Baixada Santista, Registro, Sub-região Oeste RMSP, Sub-região Leste RMSP, Sub-região Sudoeste RMSP, Sub-região Sudeste, cidade de São Paulo.