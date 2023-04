Autor de ataque a creche em SC tem quatro passagens pela polícia e esfaqueou padrasto há dois anos, diz polícia

Indivíduo também já esfaqueou cachorro, se envolveu em briga em casa noturna e foi pego com cocaína

DENNER OVIDIO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Ataque em creche em Santa Catarina deixou quatro mortos nesta quarta-feira, 5



O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, afirmou na tarde desta quarta-feira, 5, que o autor do ataque a uma creche no município de Blumenau tem quatro passagens pela polícia. A primeira delas, em 20 de novembro de 2016, o suspeito se envolveu em uma briga em uma casa noturna. Já em março de 2021 ele esfaqueou o padrasto. Em julho do ano passado, ele foi abordado pela polícia com cocaína e foi autuado. No fim de 2022, o autor quebrou o portão da casa do padrasto e esfaqueou um cachorro.

*Texto em atualização.