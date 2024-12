Autoridades alertam risco de contaminação em rio após queda de ponte entre Tocantins e Maranhão

Acidente, que ocorreu neste domingo (22), envolveu três carretas, três motos e um carro de passeio, além de dois caminhões que transportavam ácido sulfúrico e defensivos agrícolas

Reprodução/X/@Conexamericas O acidente resultou na morte de pelo menos uma pessoa e deixou 14 desaparecidas



A Defesa Civil emitiu um alerta para os moradores de Aguiarnópolis, no Tocantins, e Estreito, no Maranhão, após o desabamento da ponte Juscelino Kubitschek, que ocorreu no último domingo (22). O acidente resultou na morte de pelo menos uma pessoa e deixou 14 desaparecidas. A queda da ponte envolveu três carretas, três motos e um carro de passeio, além de dois caminhões que transportavam ácido sulfúrico e defensivos agrícolas, que caíram no Rio Tocantins.

As autoridades locais estão alertando a população para evitar qualquer contato com as águas do rio, devido ao risco de contaminação. As operações de busca foram temporariamente suspensas para que fosse realizada uma análise da qualidade da água. A Prefeitura de Aguiarnópolis emitiu um comunicado sobre os riscos à saúde, como intoxicação e queimaduras, e recomendou que a população se mantenha longe do rio. De forma semelhante, a Prefeitura de Estreito também ressaltou os perigos de reações químicas que podem ocorrer em decorrência dos produtos que caíram na água.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já iniciou uma avaliação estrutural da ponte para entender a extensão dos danos e planejar a sua reconstrução. O vereador Elias Junior, do PRB-TO, registrou um vídeo no momento do colapso, alertando sobre a deterioração da estrutura, que já contava com mais de 60 anos de uso. Testemunhas do incidente relataram que uma parte significativa da ponte, entre 100 e 150 metros, desabou, resultando na queda de uma carreta no rio. Até o momento, o Corpo de Bombeiros e outras autoridades ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos