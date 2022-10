Auxílio Brasil e Auxílio Gás serão depositados a partir da próxima semana, afirma presidente da Caixa

Daniella Marques disse que pagamento será feito uma semana antes do previsto

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Presidente da Caixa, Daniella Marques falou sobre os auxílios Brasil e Gás nesta segunda-feira, 3



O Auxílio Brasil e o Auxílio Gás começarão a ser depositados a partir da próxima terça-feira, 11, para os beneficiários. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 3, pela presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, durante entrevista ao programa A Voz do Brasil. Com isso, o pagamento será feito uma semana antes do previsto. De acordo com Daniella, mais de 21 milhões de famílias serão assistidas no Auxílio Brasil, recebendo o benefício de R$ 600. Em outubro, serão pagos R$ 12,5 milhões aos beneficiários. Por outro lado, o Auxílio Gás, de R$ 112 bimestrais, assistirá 5,9 milhões de famílias, num total de R$ 650 milhões. A quantia será depositado em uma conta poupança digital, administrada pelo aplicativo Caixa Tem. Qualquer dúvida sobre os auxílios pode ser tirada em ligação gratuita para o telefone 121, todos os dias, 24 horas por dia.