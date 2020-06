Elza Fiúza/Agência Brasil Cadastro para auxílio emergencial pode ser feito nas agências dos Correios



Em parceria com o Ministério da Cidadania, os Correios passaram a atender a população mais vulnerável que ainda não conseguiu solicitar o auxílio emergencial oferecido pelo governo para enfrentamento da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Mais de 6 mil agências em todo o Brasil já estão habilitadas a fazer o cadastramento de quem precisa do benefício. A expectativa é realizar até 27 milhões de atendimentos.

A população que não tem acesso aos meios digitais terá o cadastro feito gratuitamente por funcionários dos Correios. Os brasileiros que têm acesso à internet devem fazer o cadastro no aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal ou da Dataprev.

Os Correios não realizarão o pagamento do benefício, apenas o cadastro inicial, e o acompanhamento da liberação pode ser feito nos canais disponibilizados pelo Ministério da Cidadania, Dataprev e Caixa ou pelo telefone 121.

Documentos necessários

Para efetuar o cadastramento no programa com ajuda dos Correios é necessário apresentar uma identificação oficial com foto em que conste também o nome da mãe do beneficiário, o Cadastro de Pessoa Física (CPF) do usuário e dos membros da família que dependem da renda do titular e dados bancários ou documento de identificação (RG, CNH, passaporte, CTPS, RNE ou CIE) para solicitar abertura de Conta Social Digital.

Para os que não possuem conta bancária, será aberta uma Conta Social Digital na Caixa, caso o cadastro seja aprovado. Para abertura de conta é preciso apresentar um documento de identificação (RG, CNH, passaporte).

Quem realizar o cadastramento nos Correios poderá consultar o andamento do pedido em qualquer agência da empresa após o prazo determinado pela Dataprev para a conclusão da análise. Para isso, deverá retornar com o comprovante do atendimento de cadastro e o CPF.

Datas para realizar a solicitação

Com o intuito de evitar aglomerações e a propagação da Covid-19, os Correios e o Ministério da Cidadania estabeleceram um calendário para a solicitação do cadastro do auxílio emergencial nas agências, conforme o mês de nascimento:

Segunda-feira: nascidos em janeiro e fevereiro;

Terça-feira: nascidos em março e abril;

Quarta-feira: nascidos em maio e junho;

Quinta-feira: nascidos em julho, agosto e setembro;

Sexta-feira: nascidos em outubro, novembro e dezembro