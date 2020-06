Beneficiários do Bolsa Família recebem 3ª parcela de auxílio; veja o calendário

WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO A terceira parcela do auxílio emergencial está sendo paga para beneficiários do Bolsa Família



Mais 1,9 milhão de beneficiários do Bolsa Família recebem nesta segunda-feira (22) a terceira parcela do auxílio emergencial pago pelo governo federal para combater a crise econômica provocada pela Covid-19.

Hoje é a vez dos beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) final 4 receberem a terceira parcela de R$ 600. Os pagamentos estão acontecendo desde a última quarta-feira (17) para os beneficiários do Bolsa Família.

Os repasses de R$ 600 a R$ 1.200 obedecem ao calendário habitual do programa até 30 de junho.

Veja o calendário de pagamento para beneficiários do Bolsa Família a partir de amanhã:

23 de junho: Número de Identificação Social (NIS) final 5

24 de junho: NIS final 6

25 de junho: NIS final 7

26 de junho: NIS final 8

29 de junho: NIS final 9

30 de junho: NIS final 0

Para os que não são beneficiários do Bolsa Família, ainda não há previsão de pagamento da terceira parcela. Os aprovados no segundo e terceiro lote, depois de 30 de abril, também não tem previsão para receber a segunda parcela do benefício.

*Com Agência Brasil