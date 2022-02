Avião arremete momentos antes de pousar e evita colisão no aeroporto de Guarulhos; assista

Jato teria cruzado a pista sem autorização; Gol informou que a aeronave pousou em segurança após a manobra

Reprodução/Canal SBGR LIVE Avião arremeteu momentos antes de pousar no aeroporto



Um avião da Gol precisou arremeter momentos antes de pousar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, para evitar a colisão com um jatinho na pista. Um vídeo mostra o momento em que a torre de controle orienta o piloto da aeronave a arremeter. Depois, a controladora informa que o jatinho cruzou a pista sem autorização. Em nota, a Gol esclareceu que a manobra nada mais é do que descontinuar um procedimento de aproximação. “Ela ocorre quando, após análise, o comandante verifica que o pouso não pode seguir cumprindo todos os requisitos de segurança ou por determinação da torre de controle do aeroporto, como neste caso. A arremetida é uma manobra normal e segura e que permite que os pilotos iniciem nova aproximação em condições mais favoráveis”, disse a companhia. Após o procedimento, a aeronave pousou em segurança.