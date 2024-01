Avião cai no interior de Minas Gerais e deixa sete mortos

Segundo o Corpo de Bombeiros, aeronave se desintegrou no ar; há uma criança entre os ocupantes ainda não encontrados

Reprodução/X/@portaoum Bombeiro observa parte do avião que caiu na zona rural de Itapeva



Um avião de pequeno porte caiu na zona rural da cidade de Itapeva (MG), a 460 km de Belo Horizonte. Até o momento, sete pessoas foram dadas como mortas. Ainda não há informações sobre a identidade dos ocupantes. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 10h30, mas, antes de tocar o chão, desintegrou-se no ar. Chovia bastante no momento do acidente, mas não é possível afirmar que este foi motivo da queda. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga a causa.

Testemunhas afirmam que viram o avião se partir antes da queda. Nas redes sociais, foram postados vídeos dos destroços. Caso aconteceu apenas três dias depois do acidente com outro avião, que levava dois moradores de São Caetano do Sul, no Grande ABC, para Presidente Venceslau, interior paulista. A aeronave caiu em Ribeirão Pires, na Grande São Paulo. O advogado Ricardo Falarini, 60 anos, e o empresário Benedito Aparecido da Silva, 59, conhecido como Bene Danita, morreram.