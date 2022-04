Avião com Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares arremete e precisa mudar rota após temporal

03-09-2014 - Aviões da empresa aerea Gol, no Aeroporto de Congonhas em São Paulo. Foto: Rafael Neddermeyer/ Fotos Públicas

Um voo da GOL que levava o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e outros parlamentares precisou arremeter e mudar a rota após um temporal nesta quinta-feira, 28. Segundo o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), também estavam na aeronave os deputados Dionilson Marcon (PT-RS), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Lucas Redecker (PSDB-RS) e Covatti Filho (PP-RS), além de prefeitos e vereadores. “O Voo da Gol 1923, que partiu de Brasília com destino a Porto Alegre, deveria ter pousado às 11:45. Após enfrentar forte turbulência, com ventos fortes e grande área de instabilidade, o piloto arremeteu e levou a aeronave para Florianópolis”, escreveu Pimenta nas redes sociais.

Em nota, a GOL confirmou que o voo alterou o destino para Florianópolis “devido a condições meteorológicas adversas” no aeroporto Salgado Filho, na capital gaúcha. “Após o pouso em solo catarinense, a aeronave foi reabastecida e seguiu para Porto Alegre, com aterrissagem às 14h20, hora local. A GOL reforça que os procedimentos adotados seguiram todos os padrões de Segurança, valor número 1 da Companhia”, disse a empresa.

