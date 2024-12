Avião da Gol faz pouso de emergência na Base Aérea de Canoas durante Ciclone Biguá

Apesar do susto, a aeronave conseguiu aterrissar com segurança, embora tenha registrado um atraso de 28 minutos

Marcelo Camargo/Agência Brasil O piloto precisou realizar manobras de espera antes de iniciar a descida para a pista de Canoas



Um ciclone subtropical atingiu o estado do Rio Grande do Sul neste domingo (15), provocando danos significativos em diversas cidades, além de deixar feridos e milhares de pessoas sem energia elétrica. Durante a passagem do ciclone, um avião da Gol, Boeing 737, que partiu de Guarulhos com destino a Porto Alegre, teve que realizar um pouso de emergência na base aérea de Canoas, localizada a 19 km da capital gaúcha, devido a problemas técnicos em uma das superfícies de controle.

O piloto do voo G3 1885 acionou o código “PAN PAN”, que é utilizado para sinalizar uma emergência que requer atenção, mas não é considerada uma situação crítica. Apesar do susto, a aeronave conseguiu pousar com segurança, embora tenha registrado um atraso de 28 minutos. A companhia aérea ressaltou que todas as medidas necessárias foram adotadas para garantir a segurança dos passageiros.

O diálogo entre o piloto e o controle de tráfego aéreo foi marcado por momentos de tensão, e o piloto precisou realizar manobras de espera antes de iniciar a descida para a pista de Canoas, mantendo a comunicação até que o pouso fosse confirmado como seguro.

