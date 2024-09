Avião da Voepass faz pouso não programado em Minas Gerais

Em agosto, 62 pessoas morreram após uma aeronave da empresa aérea cair em Vinhedo, no interior de São Paulo

Paulo Pinto/Agência Brasil



Um avião da Voepass com destino a São Paulo precisou fazer um pouso não programado e retornar a Minas Gerais após enfrentar problemas técnicos. O incidente ocorreu na terça-feira (10), quando a aeronave partiu do Aeroporto Regional do Vale do Aço, em Ipatinga, e teve que retornar ao ponto de origem devido às falhas detectadas.

A Voepass informou que, após reparos provisórios realizados em Ipatinga, a aeronave partiu para Congonhas em um voo de traslado sem passageiros. A empresa destacou que os passageiros foram atendidos conforme as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A Voepass também ressaltou que o envio de aeronaves para manutenção é uma prática rotineira e que os aviões só decolam em estrita conformidade com as regulamentações dos fabricantes e órgãos reguladores.

