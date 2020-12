Avião de pequeno porte cai e causa morte de 4 pessoas da mesma família

Monomotor, que estava em situação regular de voo, foi encontrado no rio Macaco, na comunidade rural Bela Vista, na manhã desta terça-feira, 29

Reprodução/YouTube/Você e Região Pai, mãe e duas filhas, que estavam à bordo, vieram a óbito, segundo informações da Defesa Civil



Um avião de pequeno porte caiu entre Roncador e Mato Rico, na região central do Paraná, na manhã desta terça-feira, 29, e causou a morte de quatro pessoas da mesma família (pai, mãe e duas filhas). A aeronave foi encontrada dentro do rio Macaco, dentro da comunidade rural Bela Vista. A causa do acidente está sendo investigada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico (Cenipa), da Força Aérea Brasileira. Segundo informações da Defesa Civil do Paraná, o avião partiu de Goioerê, município do interior do estado. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Guarapuava.

“A situação foi confirmada pelo pessoal local e, segundo informações, era uma família – pai, mãe e duas filhas – que viajava, a princípio, de Goioerê. Com a queda todos vieram a óbito. Ainda não há informações sobre causas, o que será levantado pelo CENIPA, da Força Aérea Brasileira”, diz nota enviada pela Defesa Civil à Jovem Pan. O monomotor Cessna 177B, conforme Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), tinha capacidade para três pessoas e estava em situação regular de aeronavegabilidade.