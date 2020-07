Avião de pequeno porte cai e pega fogo em avenida de São Paulo

A aeronave caiu na Avenida Braz Leme, na zona norte da capital; segundo o Corpo de Bombeiros, o piloto morreu carbonizado

NEWTON MENEZES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Bombeiros fazem serviço de rescaldo nos escombros do avião



Um avião de pequeno porte caiu na Avenida Braz Leme, na Zona Norte de São Paulo, no final da tarde desta quarta-feira (8). Logo após a queda, a aeronave pegou fogo. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se encaminhou ao local com sete viaturas.

De acordo com porta-voz da corporação, o piloto tentou um pouso de emergência por causa de uma pane no motor. O avião, de modelo BE58, caiu pouco antes da pista do Aeroporto Campo de Marte. O piloto morreu carbonizado.

Em nota, a Infraero lamentou o acidente, e confirmou que a aeronave partiu de Ubatuba rumo à capital paulista, quando apresentou problemas.

Confira vídeos: