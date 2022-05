Avião de pequeno porte cai em Boituva após choque com cabos de alta tensão

Acidente aconteceu por volta do meio-dia na cidade do interior de São Paulo; duas pessoas estão em estado grave e foram encaminhadas para unidades de saúde

Divulgação/Corpo de Bombeiros Bombeiros informaram que cinco pessoas ficaram feridas



Um avião de pequeno porte caiu na cidade de Boituva, no interior de São Paulo, na manhã desta quarta-feira, 11. Segundo o Corpo de Bombeiros do Estado, o acidente aconteceu por volta do meio-dia e a aeronave caiu nas proximidades da Estrada Vicinal após se chocar com cabos de alta tensão. Segundo os bombeiros, houve nove vítimas, sendo que duas estão com paradas cardio-respiratórias e outras quatro estão em atendimento. Três vítimas já foram atendidas pelas unidades de saúde locais. Apesar da queda, não houve fogo no local. Após a queda da aeronave, houve vazamento de combustível, o que obrigou os bombeiros a isolarem o local de forma preventiva. Ao todo, os bombeiros informaram que cinco viaturas e um helicóptero atuaram durante a ocorrência.