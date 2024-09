Avião de pequeno porte cai em Teresina e deixa duas pessoas feridas

Entre os feridos está o médico Jacinto Lay, que é o proprietário da aeronave; em março do ano passado, ele já havia enfrentado uma situação semelhante, quando precisou realizar um pouso de emergência no Maranhão

Reprodução/Instagram acidente gerou preocupação na comunidade local, que se mobilizou para ajudar as vítimas



Um acidente aéreo ocorreu na manhã deste domingo (8) na zona rural de Teresina, no Piauí, quando um avião de pequeno porte caiu, resultando em ferimentos graves em duas pessoas. Entre os feridos está o médico Jacinto Lay, que é o proprietário da aeronave, um modelo PU-CCO. O incidente aconteceu na BR-316, no bairro Parque Piauí, onde a aeronave colidiu com um terminal de ônibus e uma van que estava estacionada. Após a queda, moradores da região prestaram socorro a Jacinto, que foi rapidamente levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT) para receber atendimento médico. No hospital, ele passou por uma série de exames que revelaram uma fratura na perna direita e uma hemorragia intracraniana que, segundo os médicos, não é considerada significativa. O médico Gilberto Albuquerque, que atendeu Jacinto, mencionou a presença de uma lesão axonal difusa, mas a gravidade dessa lesão ainda não pôde ser avaliada.

Além de Jacinto, uma mulher que estava a bordo do avião também ficou ferida, mas sua identidade ainda não foi divulgada. As circunstâncias que levaram à queda da aeronave estão sendo investigadas pelas autoridades competentes. O acidente gerou preocupação na comunidade local, que se mobilizou para ajudar as vítimas. Vale ressaltar que este não é o primeiro incidente envolvendo o médico Jacinto Lay. Em março do ano passado, ele já havia enfrentado uma situação semelhante, quando precisou realizar um pouso de emergência no Maranhão devido a problemas com sua aeronave.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte