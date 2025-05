Avião de pequeno porte enfrenta problemas para aterrissar em SP e faz pouso de emergência em Jundiaí

Reprodução/TVGlobo Avião de pequenou porte faz pouso de emergência em Jundiaí



Um avião de pequeno porte, modelo King Air Beechcraft E90 e prefixo PT-LHZ, enfrentou problemas para pousar no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, nesta quinta-feira (29). A aeronave sobrevoou a cidade para gastar combustível e foi encaminhada para Jundiaí, município no interior do Estado a aproximadamente 60 quilômetros de distância da capital, para um pouso de emergência no aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro. Um helicóptero Águia, da Polícia Militar, acompanhou e monitorou a situação. O Corpo de Bombeiros chegou a deslocar 8 viaturas para o aeroporto de Jundiaí, mas o pouso ocorreu em segurança.

De acordo com a assessoria do aeroporto Campo de Marte, o avião apresentou suspeita de problemas no trem de pouso. Por esse motivo, precisou desviar a rota e descer em Paulínia. Informações preliminares indicam que a aeronave tinha cinco passageiros e vinha da cidade Pires do Rio, em Goiás (cerca de 135 quilômetros de Goiânia). Conforme a Rede Voa, empresa que administra o aeroporto Comandante Rolim Adolfo Amaro, o King Air registrou um problema no sensor do trem de pouso durante o voo e acionou emergência.

Feito o desvio, a Rede Voa informou que o trem de pouso funcionou normalmente no momento da aterrissagem, sem apresentar falhas. “A bordo estavam sete pessoas: um piloto, um copiloto e cinco passageiros e todos estão bem”, informou a empresa. Além do Corpo de Bombeiros, SAMU, Defesa Civil, Guarda Municipal de Jundiaí e Polícia Militar também atuaram na ocorrência.

*Com informações do Estadão Conteúdo

