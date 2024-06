De acordo com relatado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estavam a bordo duas pessoas, incluindo o piloto e, possivelmente, um aluno, que ficaram feridas

Um avião de pequeno porte realizou um pouso forçado na Rodovia Régis Bittencourt, na altura da cidade de Juquitiba, na Grande São Paulo, no sábado (8). De acordo com relatado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), estavam a bordo duas pessoas, incluindo o piloto e, possivelmente, um aluno, que ficaram feridas. O incidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e ambulâncias locais. A Arteris, concessionária responsável pela rodovia, teve que interditar completamente um trecho do Km 326, sentido capital, gerando um congestionamento de 2 quilômetros. As câmeras da concessionária registraram o momento. Veja o vídeo: