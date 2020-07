Avião de pequeno porte cai e deixa dois feridos no Vale do Itajaí, em SC

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a aeronave cai entre a calçada e rua do município Guabiruba; as vítimas foram encaminhadas ao hospital

Reprodução / Corpo de Bombeiros A aeronave caiu neste sábado (24); os dois feridos foram encaminhados ao hospital



Um avião de pequeno porte caiu neste sábado (25) na região central do município Guabiruba, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram encaminhadas a um hospital próximo, uma delas com suspeita de hemorragia. Imagens de câmaras de segurança flagraram o momento da queda da aeronave que não atinge carros ou residências.

A área foi isolada pelos bombeiros, que contaram com o apoio da Polícia Militar. Nas fotos divulgadas pela corporação é possível ver o motor da aeronave exposto, vidros quebrados e uma das asas destruída.

Confira o momento em que o avião cai: