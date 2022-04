Aviões da Gol e da Azul colidem no pátio Aeroporto de Campinas

Não houve feridos e aeronaves terão que passar por manutenção após o choque

DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO



Um avião da Gol e um da Azul que taxiavam no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP), colidiram na noite de sexta, 29, acabaram colidindo. Por ser um choque em baixa velocidade, ninguém se feriu, e as aeronaves terão que ser encaminhadas para manutenção – a da Gol sofreu avarias na ponta da asa, e a da Azul, na cauda. Os passageiros desembarcaram em segurança do voo G32026, originário do Rio de Janeiro, segundo nota enviada pela Gol à Jovem Pan, enquanto a Azul destacou que não houve feridos e que a aeronave da empresa estava vazia e parada em pernoite, e ambas ressaltaram que os aviões foram levados para passarem por reparos. O especialista em aviação Lito Souza sugeriu algumas hipóteses para o ocorrido em suas redes sociais.