Backer volta a produzir cerveja dois anos após mortes por intoxicação

Cervejaria Três Lobos, de Minas Gerais, produzirá rótulo ‘Capitão Senra’, em próprio parque industrial

Imagem: Reprodução/Instagram @cervejariabacker Cerveja 'Capitão Senra' é diferente da que causou as mortes, que se chamava 'Belorizontina'



A Cervejaria Três Lobos, dona da marca Backer, voltará a produzir cerveja mais de dois anos após causar dez mortes e deixar dezenas de pessoas com sequelas por intoxicação. A empresa anunciou nesta sexta, 8, que voltará a produzir o rótulo ‘Capitão Senra’ em seu próprio parque industrial, após receber aprovação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Prefeitura de Belo Horizonte, do Corpo de Bombeiros e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que atestaram a segurança do processo produtivo. A Três Lobos não fixou uma data para o retorno, mas disse que será “o mais breve possível”. A produção na fábrica da Backer estava proibida desde janeiro de 2020, quando foi revelado que as cervejas estavam contaminadas com dietilenoglicol, substância que pode causar insuficiência renal e problemas neurológicos quando ingerida, e surgiram os casos de clientes com problemas de saúde. A empresa havia retomado as vendas da ‘Capitão Senra’ em maio de 2021, mas a bebida alcoólica era produzida pela cervejaria Germânia em Vinhedo (SP).