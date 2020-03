Bahia registra primeiro caso de coronavírus; Brasil tem 9 confirmados

EFE/EPA/SIMONE VENEZIA Paciente procurou um hospital particular de Salvador; amostras coletadas foram enviadas para o Rio de Janeiro



A Secretaria Estadual da Saúde da Bahia confirmou nesta sexta-feira (6) o primeiro caso do novo coronavírus no estado. A infectada é uma mulher de 34 anos, que mora em Feira de Santana, e voltou da Itália no último dia 25 de fevereiro. Ela esteve em Milão e em Roma.

A paciente procurou um hospital particular de Salvador, e amostras coletadas foram enviadas para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro. A conclusão do diagnóstico aconteceu nesta sexta.

A mulher está em casa, assintomática, e foi orientada a permanecer em isolamento — adotando medidas de precaução de contato. O secretário de Saúde do estado da Bahia, Fábio Vilas-Boas, afirmou tratar-se de um caso importado.

“A paciente contaminou-se na Europa e veio manifestar os sintomas depois de ter chegado ao Brasil. Isso é diferente de haver uma contaminação interna no estado e, portanto, todas as medidas de contenção para garantir que não houve a contaminação de outras pessoas foram e estão sendo tomadas pela vigilância estadual, municipal e Núcleo Regional de Saúde Leste.”

Suspeitas

Até às 17h da última quinta-feira (5), o estado da Bahia registrou 73 casos com suspeita clínica do novo coronavírus, mas 21 foram excluídos por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde. Outros 29 casos foram descartados e 23 aguardam análise laboratorial.

Até o momento, foram confirmados outros oito casos no Brasil: seis em São Paulo, um no Rio de Janeiro e outro no Espírito Santo. Um 10º caso suspeito aguarda exame de contraprova no Distrito Federal.

São considerados potenciais infectados pelo coronavírus pessoas que apresentem sintomas gripais ou estiveram entre os 33 países notificados pelo Ministério por apresentarem transmissão ativa do vírus.

Confira a lista de países: Alemanha, Argélia, Austrália, Canadá, China, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia e Vietnã.