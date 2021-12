Bahia tem maior acumulado de chuvas em um único mês dos últimos 32 anos

Itamaraju foi o município mais castigado, com 769,8mm, mais que o quíntuplo da climatologia do município para dezembro

Foto: Camila Souza/GOVBA Enchentes castigam o sul da Bahia



O governo da Bahia divulgou na última terça-feira, 28, que o Estado enfrenta suas piores chuvas desde dezembro de 1989, há 32 anos. A cidade de Itamaraju, no sul, foi o município que mais acumulou água neste mês, com 769,8mm de chuva, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O número representa mais que o quíntuplo da climatologia do município em dezembro: 148,0mm. O Centro aponta ainda que a climatologia da chuva entre setembro e dezembro em Itamaraju é de 499,7mm. Já a cidade de Ilhéus teve acumulado de 209mm neste mês, quando o comum de setembro a dezembro é de 434,4mm.

De acordo com dados meteorológicos, os maiores acumulados de chuva entre as 9 horas do dia 23 de dezembro e 9 horas do dia 27 foram nas seguintes cidades: Valença: 215 mm, corresponde a mais do que o triplo da sua climatologia de dezembro (64,9mm); Ilhéus: 209mm, corresponde a 70,2% a mais da sua climatologia de dezembro (122,8mm); Salvador: 188mm, corresponde a mais do que o triplo da sua climatologia de dezembro (58,1mm); Igrapiúna: 202mm; Camamu: 196mm; Barra do Rocha: 195mm; Gandu: 188mm; e Itabuna: 187mm. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) vem realizando vistorias técnicas, desde o último dia 25, com a equipe de fiscalização e monitoramento ambiental, nos municípios do sul, extremo sul e sudoeste, com o objetivo de verificar os impactos nas barragens das cidades impactadas pelas chuvas e enchentes. Durante as vistorias já foram constatadas barragens irregulares que se romperam no interior do estado, a exemplo de Iguá, Jussiape e Quati.