Baixada Santista tem 30 mortes confirmadas após temporal na região

WERTHER SANTANA/ESTADÃO CONTEÚDO Foram disponibilizadas 21,2 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios. Até o momento 49 pessoas seguem desaparecidas



O número de vítimas das chuvas que atingiram a região da Baixada Santista desde terça-feira (3) subiu para 30, de acordo com boletim da Defesa Civil do estado. Até o momento, outras 49 pessoas seguem desaparecidas.

No Guarujá, são 24 mortes e 44 pessoas não localizadas; em Santos, são quatro mortes e quatro não localizadas; em São Vicente, dois óbitos e uma pessoa não localizada. O número atual de desabrigados é de 249 no Guarujá e 185 em Santos.

No Diário Oficial do estado de quarta-feira (4), o governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade do Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos no Diário Oficial da União.

Foram disponibilizadas 21,2 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo 15,6 toneladas para o depósito do Fundo Social de Santos, 1,7 tonelada ao Guarujá; 2,9 toneladas a Peruíbe e 1 tonelada a Santos.

Nas últimas 24 horas, foram registrados mais 2mm no Guarujá, 7mm em São Vicente e 12mm em Santos. A previsão é de sol para esta sexta-feira (6) e para o sábado na região.

*Com informações da Agência Brasil.