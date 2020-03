Baixada Santista: número de mortos sobe para 43

O número de desaparecidos está em 36 – todos na cidade de Guarujá, a mais afetada pelas chuvas do dia 3

MAURÍCIO DE SOUZA/ESTADÃO CONTEÚDO Bombeiros encontram 43ª vítima das chuvas na Baixada Santista



A Defesa Civil de São Paulo informou nesta segunda-feira (9) que 43 pessoas morreram em decorrência das chuvas da madrugada do dia 3.

Do total de mortos, uma pessoa ainda não foi identificada. O número de desaparecidos está em 36.

Segundo a nota divulgada pela Defesa Civil, 32 mortes e 36 desaparecidos ocorreram na cidade de Guarujá, 8 mortes em Santos e 3 mortes em São Vicente. O número atual de desabrigados é de 328 em Guarujá e 185 em Santos.

Equipes do Instituto Geológico e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas reforçaram as equipes técnicas municipais nas avaliações das áreas afetadas e no monitoramento do risco nos locais de buscas.

As cidades de Santos e São Vicente estão com situação de emergência decretada e Guarujá está em estado de calamidade pública tanto a nível estadual quanto federal.

A previsão para esta segundo é de calor, com condições para a formação de áreas de instabilidade que podem provocar pancadas de chuva de curta duração, com descargas elétricas e rajadas de vento, na Baixada Santista e em toda a faixa leste do Estado.

*Com informações da Agência Brasil