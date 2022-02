Balão cai em pátio do Aeroporto de Guarulhos; veja vídeo

Queda do objeto foi identificada por volta das 8h40 deste domingo, 20; a concessionária que administra o local garantiu que o episódio não afetou as operações

Reprodução/Twitter @DidigoSantini Segundo a concessionária, ação rápida das equipes do aeroporto evitou maiores prejuízos às operçaões



Um balão caiu no pátio do Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado na região metropolitana de São Paulo, na manhã deste domingo, 20. Vídeos gravados por pessoas que estavam nas dependências do aeroporto mostram o momento que a marca, que trazia o logo do SBT, se aproximou de veículos que cuidam do abastecimento das aeronaves. A queda do balão foi identificada por volta das 8h40 deste domingo. Procurada pela Jovem Pan, a assessoria da GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto, afirmou que a ação rápida das equipes evitou uma interferência ou levou risco ao fluxo de aeronaves no local, fazendo com que a operação voltasse ao normal às 8h49. A concessionária afirmou ainda que já contabilizou 33 ocorrências de balão em 2020 e outras 44 em 2021 e relembrou que a soltura de balões é crime no Brasil.

Confira um registro do episódio: