‘Bandido que levantar a arma para a polícia vai levar bala’, diz Rodrigo Garcia

Governo do Estado de São Paulo - 13/01/2021



O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) anunciou um pacote de medidas de segurança para combater a ação de falsos entregadores de aplicativos que estão realizando furtos de celulares de pedestres no Estado. O pacote foi anunciado na manhã desta quarta-feira, 4, quando o governador destacou que a polícia agirá com rigor para combater os criminosos. “Aqui em São Paulo, o bandido que levantar a arma pra polícia vai levar bala da polícia, porque é isso que a sociedade tá esperando, uma polícia ativa, que dentro dos limites da lei vai agir com muito rigor em relação à criminalidade”, disse Garcia. Dentre as ações previstas está a realização da Operação Sufoco, que irá abordar motociclistas suspeitos de crimes. Para isso, a Polícia Militar (PM) e a Guarda Civil Metropolitana (GCM) serão mobilizadas.

Em outro momento, Garcia lamentou a morte de Renan, jovem que foi assassinado por um falso entregador na semana passada e deu um recado aos criminosos, dizendo para eles “mudarem de Estado”. “Eu fiquei muito impactado do assassinato daquele jovem Renan. É inconcebível a gente aceitar e conviver com isso. Por isso, eu quero deixar aqui em nome da população de são Paulo um aviso muito claro a esses bandidos que de maneira covarde estão escondidos atrás de um capacete, que tão com uma mochila de falso entregador de delivery nas costas, que de maneira covarde assaltam as pessoas, assediam as mulheres, pra que ou eles mudem de profissão ou eles mudem de Estado, porque a polícia vai atrás de cada um deles, porque quem cometer crime aqui em São Paulo vai ser preso”, afirmou Garcia.