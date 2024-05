Bandidos apanham de casal ao tentar roubar carro em Minas Gerais; veja vídeo

Caso aconteceu na terça-feira (21) em Uberlândia; momento foi capturado por uma câmera de segurança

Reprodução/X/@SteveInmanUIC Casal reage a assalto em Minas Gerais



Um casal em Uberlândia, Minas Gerais, teve uma reação corajosa, mas perigosa. Eles reagiram a um assalto e bateram nos bandidos. O caso aconteceu na terça-feira (21) no Bairro Jardim Europa, na Zona Oeste. Os criminosos tentaram levar o carro que o casal tinha comprado no dia anterior e, sem pensar uma vez, para não saírem no prejuízo, eles reagiram ao assalto. O momento foi capturado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver o momento em que tudo acontece. Dois homens passam em uma moto e avistam o carro, em seguida, eles voltam e realizam a ação. A mulher sai do carro e um dos assaltantes abre a porta do motorista, onde o marido estava, e anuncia o roubo. Após alguns minutos o homem reage ao assalto. Um dos bandidos tenta fugir, mas é acertado por uma voadora. Os criminosos são atacados por aproximadamente quatro minutos até que os assaltantes são expulsos do local. Testemunhas relataram que os homens imploraram que fossem deixados em paz depois que desistiram do assalto.

