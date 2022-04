Barco com influenciadores encalha durante festa no DF; passageiros relatam susto

Corpo de Bombeiros afirma que 100 pessoas foram resgatadas da embarcação; ex-BBB Elis Nair e o DJ Jesus Luz estavam no evento

Divulgação/Corpo de Bombeiros DF Bombeiros resgataram os passageiros com uma lancha



Um barco encalhou durante uma festa com influenciadores digitais na noite de domingo, 10, no Lago Paranoá, em Brasília. Segundo o Corpo de Bombeiros, 100 passageiros foram resgatados da embarcação e ninguém ficou ferido. “A embarcação estava próxima à margem, mas o susto foi grande”, afirmou a corporação, que foi acionada após o início da chuva na capital. O evento “influencers a bordo” contou com palestras de influenciadores e uma apresentação do DJ Jesus Luz, ex-namorado da cantora Madonna. Elis Nair, ex-participante do BBB 17, relatou o susto nas redes sociais e afirmou que faltaram coletes salva-vidas no barco. “Foi um horror, assustador”, disse a influencer, chorando.

“Não quero ver barco tão cedo porque o susto de hoje foi com vontade”, afirmou a blogueira Darlene Freitas nos stories do Instagram. “Quando a gente percebeu, o barco estava meio de lado, o pessoal pediu para ir pra ponta, a gente foi. Pediram pra descer [para o segundo andar da embarcação] para a gente colocar os botes. Quando a gente desceu, rolou uma tempestade, barulho de coisas quebrando, aquela confusão toda”, contou. Jesus Luz também foi às redes sociais e tranquilizou os fãs sobre o ocorrido. “Gente, estou passando aqui para tranquilizar vocês em relação ao que aconteceu no evento influencers a bordo. Começou a chover muito, ventar muito, mas graças a deus o socorro chegou muito rápido. Ninguém se feriu, ninguém se machucou, toda a equipe focou muito em acalmar as pessoas”, disse.