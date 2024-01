Barco naufraga e deixa ao menos seis mortos na Baía de Todos os Santos

Acidente na região metropolitana de Salvador aconteceu na noite do domingo; quatro passageiros foram levados a hospitais da região e a Marinha busca desaparecidos

Reprodução / Twitter @andaiafm Cinco pessoas morreram em um acidente de barco na Baía de Todos os Santos, em Madre de Deus



Um acidente com um barco na cidade de Madre de Deus, localizada na região metropolitana de Salvador, causou a morte de ao menos cinco pessoas. O incidente aconteceu na noite do domingo, 21, quando a embarcação que transportava passageiros entre a Ilha de Maria Guarda e Madre de Deus virou na Baía de Todos os Santos. De acordo com a Marinha do Brasil, as vítimas são quatro adultos e uma criança. Um corpo de uma mulher foi encontrado nesta segunda, 22, na região de Loreto. Outras pessoas que estavam a bordo foram levadas para o Hospital Municipal de Madre Deus. Duas delas já receberam alta, enquanto outras três estão internadas em UTIs (Unidades de Tratamento Intensivo) em Salvador e uma aguarda transferência para uma unidade de saúde.

Uma equipe de Busca e Salvamento (SAR) da Capitania dos Portos da Bahia (CPBA) foi acionada para realizar buscas por possíveis desaparecidos e investigar as circunstâncias do acidente. No total, a embarcação transportava cerca de 20 pessoas. A Marinha informou que será aberto um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN) pela CPBA para apurar as causas do incidente. O prefeito de Madre de Deus, Dailton Filho, expressou sua tristeza pelo ocorrido nas redes sociais. A Prefeitura Municipal de Madre de Deus também manifestou profundo pesar pelo trágico acidente.