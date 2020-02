Batalhões amanhecem fechados no 2º dia de paralisação da PM no Ceará

Reprodução/TV Globo or conta da paralisação, a Guarda Municipal e da Polícia Civil estão responsáveis por reforçar a segurança nas cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte



Quatro batalhões da Polícia Militar amanheceram fechados nesta quinta-feira (20) em Fortaleza e em Caucaia, na região metropolitana. São eles: 18º BPM, no Bairro Antônio Bezerra; 22º BPM, no Bairro Papicu; 16º BPM no Bairro Messejana. Em Caucaia, o 12º batalhão.

É o segundo dia da paralisação da categoria no Estado. Na quarta-feira (19), algumas unidades foram atacadas por um grupo encapuzado que levaram carros da polícia. Pneus de veículos oficiais e particulares também foram furados e esvaziados.

Por conta da paralisação, a Guarda Municipal e da Polícia Civil estão responsáveis por reforçar a segurança nas cidades de Fortaleza e Juazeiro do Norte.

Após o senador licenciado Cid Gomes ter sido baleado ao furar um bloqueio feito pelo 3º Batalhão da PM com uma retroescavadeira na tarde de quinta-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, autorizou o embarque da Força Nacional para o Ceará.