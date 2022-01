Bebê de apenas 2 meses viraliza após falar ‘bom dia’; veja vídeo

Momento foi publicado no TikTok no dia 31 de dezembro de 2021 e já acumula mais de 900 mil visualizações

Reprodução/YouTube Bebê viralizou após dizer bom dia no TikTok



Uma bebê de apenas dois meses viralizou nas redes sociais após um vídeo em que aparece dizendo “bom dia”. Nas imagens compartilhadas, a mãe, Thays Caroline Rodrigues, aparece conversando com Anastácia, que repete a frase e responde ao “bom dia” dela. Internautas se surpreenderam com o ocorrido pelo fato da bebê ter apenas dois meses de idade. O vídeo foi publicado no TikTok no dia 31 de dezembro de 2021 e já acumula mais de 900 mil visualizações. Assista abaixo: