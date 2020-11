Bebê morre após princípio de incêndio em UTI de maternidade no RN

Recém-nascido prematuro estava na UTI e morreu enquanto era transportado para outra ala da instituição de saúde; incêndio foi controlado antes da chegada dos bombeiros

Creative Commons Bebê que morreu estava internado em UTI



Um recém-nascido morreu na madrugada desta sexta-feira, 20, na cidade de Natal, após um princípio de incêndio na maternidade-escola Januário Cicco, que é administrada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo pode ter sido causado por um curto-circuito em um ar-condicionado da instituição de saúde que funciona no bairro Petrópolis, na capital potiguar. A superintendência da unidade também apontou o sobreaquecimento do cabo de um aparelho de ar-condicionado da ala 1 da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal como origem do incêndio, mas destacou que os órgãos responsáveis ainda vão elaborar um laudo técnico.

O princípio de incêndio foi identificado por volta das 3h15. Acionado, o Corpo de Bombeiros enviou uma guarnição com cinco militares que, ao chegarem, encontraram o fogo já sob controle. Apesar disso, um dos recém-nascidos internados na UTI Neonatal da instituição tinha morrido. Segundo a direção da maternidade, o bebê, que nasceu prematuramente e estava internado desde julho, devido a várias complicações, faleceu no momento em que as equipes de saúde transferiam os 11 recém-nascidos da ala 1 para outras alas da UTI Neonatal.

“O bebê foi o primeiro a ser transferido, mas ao chegar na ala sofreu uma parada cardíaca e, apesar de todas as manobras feitas pela equipe médica de plantão, não resistiu”, informou a superintendência da maternidade, em nota em que se solidariza com a dor da família e coloca toda a equipe de saúde à disposição. “Ressaltamos que todos os bebês da UTI Neonatal estão devidamente acomodados em suas incubadoras, com todos os equipamentos e assistência necessária para a preservação de suas vidas”, acrescenta a superintendência, garantindo que a unidade está devidamente equipada e os profissionais capacitados para atuarem na prevenção e combate a princípios de incêndios.

*Com informações da Agência Brasil