Bienal ficará fechada neste sábado devido a estragos da chuva no Parque Ibirapuera 

Organização da mostra de arte diz que visitação será retomada depois do ‘restabelecimento das condições’

Reprodução/Pedro Ivo Trasferetti/Bienal de São Paulo Bienal de São Paulo está em sua 35ª edição



de R$19,90/mês R$ 14,90 por mês plano anual Quero assinar agora mesmo! *Cancele a qualquer momento

A Bienal de São Paulo ficará fechada para o público neste sábado, 4. Em nota, a organização disse que o Parque Ibirapuera, local do evento, precisará ficar interditado por causa dos estragos causados pela chuva desta sexta-feira, 3. “Aguardamos vocês assim que a situação estiver normalizada”, diz um trecho do comunicado, sem especificar quando a mostra de arte será reaberta. Já a Urbia, responsável por administrar o Ibirapuera, declarou que o parque foi fechado com autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. “Para garantir a segurança e bem-estar dos visitantes, a Urbia informa que o local permanecerá fechado até o restabelecimento das condições adequadas de visitação”, informou. A capital paulista sofreu com uma forte tempestade no fim da tarde de hoje. Além de causar alagamentos, queda de árvores, falta de energia e cancelar voos, o evento climático deixou três pessoas mortas no município.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bienal de São Paulo (@bienalsaopaulo)