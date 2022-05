Bloqueio à emissão de passaporte, veto a empréstimos e mais: Saiba o que acontece se o título eleitoral não for regularizado

O prazo para a regularização do título de eleitor para votar nas eleições 2022 se encerra na próxima quarta-feira, 4. Aqueles que não ajustarem as irregularidades a tempo estão sujeitos a consequências como impossibilidade de obter empréstimos, impedimento de participação em concursos públicos, bloqueio para solicitação e emissão de passaporte, além de multa de até R$ 121, explica o advogado e mestre em direito constitucional e eleitoral pela Universidade de São Paulo (USP), Antônio Carlos Freitas Junior. “A principal consequência da não regularização é uma multa de 3 a 10% sob o salário mínimo, além do impedimento de alguns direitos e prerrogativas, como obter carteira de identidade, receber vencimentos de função em emprego público, obter empréstimos em autarquias”, menciona. Além disso, os eleitores que não votarem por três turnos consecutivos – sem justificativa ou pagamento da multa – terão o título eleitoral cancelado.

Veja abaixo as principais consequências da falta de regularização do título eleitoral:

As pendências também atingem os eleitores na educação e a renovação de matrícula em estabelecimentos de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo também está atrelada à regularização do título.

Eleitores com pendências na Justiça Eleitoral ou com títulos cancelados são impedidos de votar e também não podem concorrer às eleições.

O advogado Antônio Freitas Junior lembra ainda que além de ser um direito dos cidadãos, o voto também é dever. A obrigatoriedade atinge todos os brasileiros com idades entre 18 e 70 anos, sendo facultativo para pessoas de 16 e 17 anos, analfabetos e para idosos com mais de 70 anos. Estrangeiros naturalizados brasileiros também são obrigados a votar e sofrem as mesmas punições em caso de não regularização eleitoral. O primeiro turno das eleições 2022, que vão escolher deputados federais, senadores, governadores e o presidente da República, acontece em 2 de outubro deste ano. O segundo turno para os Estados e também nacionalmente, caso necessário, acontecerá em 31 de outubro, último domingo do mês. Para garantir o direito ao voto, veja abaixo o passo a passo de como regularizar seu título.

Para regularizar a situação eleitoral é preciso acessar o sistema Título Net , no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Feito isso, selecionando o “Autoatendimento do Eleitor”, será possível inserir nome completo, ou título de eleitor, ou o CPF para consultar a situação eleitoral.

A página seguinte vai mostrar se o seu título está regular ou não. Se estiver regular, você não precisará fazer alterações. No entanto, em caso de pendências, é necessário retornar ao “Autoatendimento do Eleitor” e escolher a opção “Regularize seu Título Eleitoral Cancelado ou Suspenso”.

Em seguida, serão solicitadas cópias dos seguintes documentos: título de eleitor; carteira de identidade; comprovante de endereço recente; comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral, se houver, e também comprovante de quitação do serviço militar para pessoas do sexo masculino. Também será preciso fazer uma foto frontal segurando o seu documento com foto.

Caso você tenha multas com a Justiça Eleitoral , é importante que você faça o pagamento e aguarde a compensação do valor antes de pedir a regularização do título. Para fazer a consulta acesse o sistema Título Net, escolha “Autoatendimento do Eleitor” e depois “Quitação de multas”. Insira as informações solicitadas (nome completo, título de eleitor ou CPF, data de nascimento, nome da mãe e nome do pai) e terá a confirmação do valor da multa, que deve ser paga por meio de boleto, Pix ou cartão de crédito.