Boate na Lapa é interditada após denúncia de estupro coletivo

Na noite de quinta-feira, a boate Portal Club, localizada na Rua do Lavradio, na Lapa, foi interditada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop). O motivo da interdição foi o caso de uma turista sul-americana de 25 anos que denunciou ter sido vítima de estupro coletivo no local no último domingo. A Guarda Municipal patrulha a região desde a manhã desta sexta-feira (5). A medida administrativa foi tomada preventivamente pela Seop para preservar a segurança e a ordem pública, mantendo o local fechado até o encerramento das investigações policiais. Após o crime, a vítima escreveu uma carta relatando o ocorrido, onde menciona ter sido levada ao “Dark Room” sem saber do que se tratava. O “Dark Room” é um espaço em boates ou festas destinado a atividades sexuais discretas. A vítima acionou a Comissão da Mulher da Alerj na terça-feira e registrou ocorrência na Delegacias de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro do Rio. A suspeita de adulteração da bebida também foi mencionada nos relatos iniciais.

A Deam realizou perícia no local, analisou imagens das câmeras de segurança e está ouvindo testemunhas para esclarecer o caso. Após a repercussão do estupro da turista, outra mulher denunciou um caso semelhante na mesma boate em novembro do ano passado. A boate funciona irregularmente, sem o alvará de Certificado de Vistoria Anual, e poderá ser fechada após vistoria do Corpo de Bombeiros. A Portal Club se manifestou nas redes sociais, afirmando compromisso com a investigação e desejo de punição aos responsáveis.

