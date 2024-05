Boi é achado em cima do altar em igreja em Taquari (RS)

Paróquia Nossa Senhora de Assunção se manifestou nas redes sociais: ‘No Santuário, a Mãe e seu Filho Jesus acolhendo os humanos e os animais’

Reprodução/Facebook/Igreja Nossa Senhora da Assunção Taquari RS Animal foi encontrado em cima do altar da igreja



Mais um caso de animais afetados pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Desta vez, um boi foi encontrado em uma igreja em Taquari, que fica cerca de 104 km de Porto Alegre. O animal se refugiou em cima do altar todo destruído após as fortes chuvas atingirem a cidade. Em vídeo compartilhado nas redes sociais da igreja, é possível ver o momento em que moradores da região entram para limpar o local e se deparam com a cena inusitada.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O episódio aconteceu no último sábado (4) na igreja Nossa Senhora da Assunção, mas só está viralizando agora. Nas imagens é possível ver o santuário todo coberto de lama e bagunçado.

A igreja usou o perfil do Facebook para compartilhar com os fiéis o estado do local. Na legenda do post, escreveram:

“Irmãos e irmãs devotos. As imagens já falam por si… Momento de medo, dor, perdas e de muitos ensinamentos que nos levam a repensar. A natureza revoltada no som de tantas águas, das violentas correntezas, e dos gritos desesperados por socorro… homens e animais lutando para viver, buscando um refúgio seguro. No Santuário a Mãe e seu Filho Jesus acolhendo os humanos e os animais enquanto este lugar sagrado, de luz e paz, ia sendo invadido pelas águas, se tornando também participante da mesma realidade sofrida do nosso povo”, diz a postagem.

Veja o vídeo abaixo.