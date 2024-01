Bolão de 30 pessoas leva prêmio de R$ 117,7 milhões na Mega da Virada

Cada participante receberá cerca de R$ 3,9 milhões, caso o valor seja dividido igualmente; outras quatro apostas também acertaram as seis dezenas sorteadas

Reprodução/ Agência Brasil Bolão foi registrado em uma Casa Lotérica em cidade do interior de Santa Catarina



Um dos ganhadores da Mega da Virada é um bolão composto por 30 pessoas. O prêmio total é de R$ 117.778.204,25. Isso significa que cada participante receberá cerca de R$ 3,9 milhões, caso o valor seja dividido igualmente. O bolão foi registrado em uma casa lotérica na cidade de Ipira, em Santa Catarina, que possui uma população de 4,5 mil habitantes. Alguns dos apostadores são da cidade vizinha de Piratuba, que fica separada de Ipira por uma ponte. Outras quatro apostas também acertaram as seis dezenas sorteadas na Mega da Virada de 2023, dividindo assim o prêmio recorde de R$ 588,9 milhões. Os outros ganhadores são das cidades de Salvador (Bahia), Bom Despacho (Minas Gerais), Redenção (Pará) e uma aposta online. Cada uma das cinco apostas receberá o valor de R$ 117.778.204,25. As dezenas sorteadas no concurso especial foram: 21-24-33-41-48-56. Além dos ganhadores do prêmio principal, outras 1.996 apostas acertaram cinco números e receberão R$ 70.083,58 cada uma. Já os apostadores que acertaram quatro números, um total de 164.379 pessoas, ganharão R$ 1.215,71 cada. A Mega da Virada é um dos concursos mais aguardados do ano, devido ao alto valor do prêmio. A edição de 2023 bateu o recorde de premiação, distribuindo quase R$ 600 milhões entre os ganhadores. A expectativa para o próximo concurso é ainda maior, com a possibilidade de um novo recorde de prêmio.