Brasil supera 1,5 milhão de casos de Covid-19; número de mortes vai a 63.174

ITAWI ALBUQUERQUE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O Brasil já passou de 1,5 milhão de casos de Covid-19



O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (3) que o Brasil já tem mais de 1,5 milhão de casos de Covid-19. Segundo dados divulgados no início da noite, são 1.539.081 diagnósticos e 63.174 mortes causadas pela doença.

De ontem para hoje, foram registrados 42.223 novos casos de Covid-19 e 1.290 mortes. O número de novos diagnósticos é menor que o desta quinta (2), mas o de óbitos é maior.

São Paulo ainda é o estado com mais casos (310.702) e mortes (15.694) pela doença causada pelo novo coronavírus. A taxa de incidência do vírus no estado é de 676,6 por 100 mil habitantes, enquanto a de óbito é de 34,2. No Sudeste, o Espírito Santo tem a maior taxa de incidência (1.286,2/100 mil habitantes) e o Rio de Janeiro a maior taxa de mortes (60,8/100 mil habitantes).

A situação mais preocupante é no Amapá, onde a incidência da Covid-19 é de 3.496,9 por 100 mil habitantes. Em relação a mortes, a maior taxa é no Amazonas, 69,7 por 100 mil habitantes. No Ceará, a taxa é de 69,5.

Com os dados de hoje, o Brasil segue como o segundo país com mais casos e mortes por Covid-19 em todo o mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 2.671.220 de diagnósticos e 127.858 óbitos, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).